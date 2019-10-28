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طقس فلسطين اليوم - أمطار على هذه المناطق

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 08:13 - 28 أكتوبر 2019
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توقع موقع طقس فلسطين أن يكون طقس فلسطين اليوم خريفياً معتدلاً نهاراً ولا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة، وتبقى الفرصة حاضرة لهطول زخات محلية من الأمطار، والتي ستتركز على أقصى المناطق الشمالية والساحلية، وفي ساعات المساء والليل تكون الأجواء مائلة للبرودة قليلاً خصوصاً في الجبال ، وتكون الرياح غربية الى جنوبية غربية

أما طقس فلسطين الثلاثاء فيطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة وتكون الأجواء خريفية معتدلة نهاراً وباردة نسبياً ليلاً ، وتتهيأ الفرصة لسقوط زخات من المطر تتركز على المناطق الشمالية والساحلية، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.

فيما يكون طقس فلسطين الأربعاء يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة وتستقر الأجواء تدريجياً، وفي ساعات الصباح الأولى يكون الجو بارداً نسبياً وترتفع درجات الحرارة تدريجياً خلال ساعات النهار لتصبح الأجواء خريفية معتدلة، وتكون الرياح شمالية شرقية صباحاً تتحول الى شمالية غربية في النهار.

 

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