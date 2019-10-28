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الاحتلال يداهم الضفة ويعتقل 11 مواطنًا

  • فلسطين اليوم - الضفة المحتلة
  • 07:58 - 28 أكتوبر 2019
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اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، 13 مواطنًا عقب مداهمته لمدن الضفة والقدس المحتلتين.

وحسب ما نقله موقع واللاه العبري، فقد اعتقلت قوات الجيش "الإسرائيلي 13 شابا فلسطينيا، من مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

وقالت مصادر محلية، إنه تم اعتقال ٧ مواطنين من مخيم العروب وهم: جهاد عماد الطيطي، عمار جوابرة، أحمد عدوي، حكيم الشريف، محمد نبيل القيق، رشدي رشدي، إسلام جوابرة.

وأضافت أنه جرى اعتقال شابين من بيت كاحل وهما: محمود رائد عصافرة وبكر  أحمد عصافرة.

وفي القدس، اعتقلت قوات الاحتلال، محمد الحزين، عبد أبو اسنينة من مخيم قلنديا .

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