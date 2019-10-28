تحديثات الطقس خلال الايام القادمة

توقع موقع طقس فلسطين أن تكون الأجواء خريفية غداً الاثنين معتدلة نهاراً ،وتبقى الفرصة حاضرة لهطول زخات محلية من الأمطار وتتركز على أقصى المناطق الشمالية والساحلية ، وفي ساعات المساء والليل تكون الأجواء مائلة للبرودة قليلاً خصوصاً في الجبال ، وتكون الرياح غربية الى جنوبية غربية ، والله تعالى أعلم.

و في يوم الثلاثاء، توقع الموقع أن يطرأ إنخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة وتكون الأجواء خريفية معتدلة نهاراً وباردة نسبياً ليلاً ، وتتهيأ الفرصة لسقوط زخات من المطر تتركز على المناطق الشمالية والساحلية . الرياح تكون غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة . والله تعالى أعلى واعلم.

و يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة يوم الاربعاء وتستقر الأجواء تدريجياً ، وفي ساعات الصباح الأولى يكون الجو بارداً نسبياً وترتفع درجات الحرارة تدريجياً خلال ساعات النهار لتصبح الأجواء خريفية معتدلة . وتكون الرياح شمالية شرقية صباحاً تتحول الى شمالية غربية في النهار. والله تعالى اعلى واعلم.

أما يوم الخميس، فتوقع طقس فلسطين أن يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة وتكون الأجواء خريفية باردة نسبياً صباحاً ، وتكون الأجواء غائمة جزئياً مع فرصة لهطول زخات محلية متفرقة في بعض المناطق، وفي ساعات المساء والليل تعود الأجواء لتصبح باردة نسبياً خصوصاً في المناطق الجبلية . الرياح تكون شمالية شرقية صباحاً تتحول الى شمالية غربية في ساعات النهار، والله تعالى أعلى واعلم.