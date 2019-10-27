تواصل حرائق كاليفورنيا وإعلان حالة الطوارئ

فرضت ولاية كاليفورنيا الأمريكية، اليوم الأحد، حالة الطوارئ في عموم مناطق الولاية بسبب حرائق غابات التي غطت الآلاف من الهكتارات من الأحراش وطالت الأراضي الزراعية.

وقالت السلطات، إنها تستخدم جميع الوسائل المتاحة وتنسق خطواتها مع عدد من الوكالات الفدرالية من أجل إخماد الحرائق التي أطلق عليها اسم "كينكايد".

وأضافت أن محاولات السيطرة على الحرائق ومحاصرتها تواجه صعوبات في ظل الطقس شديد الجفاف والرياح القوية التي تشهدها المنطقة في الفترة الأخيرة.

ويأتي ذلك بعد يومين من فرض حالة الطوارئ في مقاطعتي لوس أنجلوس وسونوما في كاليفورنيا.

بدورها، أعلنت السلطات الأمنية في مقاطعة سونوما المعروفة بكروم العنب، إجلاء 180 ألف مواطن جراء الحرائق. وأضافت أن عملية الإجلاء هذه هي الأكبر في تاريخ المقاطعة. وتشتعل الحرائق في سونوما وحدها على مساحة نحو 12 ألف هكتار.

وأشار إلى أنه تم قطع الكهرباء في مقاطعة لوس أنجلوس كخطوة وقائية عن مبان سكنية يعيش فيها قرابة مليون شخص، محذرة من احتمال أن يشمل القطع 1.5 مليون شخص إضافي، في 36 مقاطعة .