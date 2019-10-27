الكشف عن سبب وفاة الإسكندر المقدوني

كشف علماء جامعة أرسطو اليونانية، السبب الحقيقي لوفاة الإسكندر المقدوني، مشيرين إلى أن ليس كما يشاع أنه بسبب الملاريا والتيفوئيد أو الالتهاب الرئوي.

وأوضحوا أن المرض الذي كان يعاني منه هو مرض "نخر البنكرياس"

وتفيد Greek Reporter، بأن هذه الدراسة بدأت عام 1995، حيث حلل الباحثون خلال هذه الفترة الطويلة أعراض المرض والأيام الأخيرة من حياة القيصر المقدوني التي وصفها المؤرخون اليونانيون القدماء.

ووفقا للباحث توماس غيراسيميديس الأستاذ الفخري في الطب، كان سبب وفاة الإسكندر المقدوني، التسمم الحاد الناجم عن مرض pancreaticnecrosis نخر البنكرياس. وتطور هذا المرض بسبب الحصى في كيس الصفراء وإدمانه على تناول الأغذية الدهنية والكحول.

وتفيد نتائج الدراسة، بأن "بداية الأعراض كانت على شكل آلام حادة في البطن بعد تناول الطعام والخمور، ترافقها حمى وقشعريرة، كانت تسوء يوما بعد آخر خلال 14 يوما".

بعد التوصل إلى هذه النتائج، دحض غيراسيميديس جميع الفرضيات السابقة عن سبب وفاة الإسكندر المقدوني بما فيها الملاريا والالتهاب الرئوي والتيفوئيد وحمى النيل.

يشار إلى أن الإسكندر المقدوني- قيصر مقدونيا من سلالة أرغيد وهو قائد عسكري عريق تمكن من إنشاء امبراطورية كبيرة، انهارت بعد وفاته.