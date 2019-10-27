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مصدر حكومي يكشف قيمة ديون مشفى"المُطّلع"

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 23:13 - 27 أكتوبر 2019
مستشفى المطلع مستشفى المطلع
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كشف مصدر حكومي فلسطيني مطلع ان مستشفى"المطلع" بالقدس قدم فواتير بقيمة 68 مليون شيكل فقط وان الحكومة دفعت ما قيمته 25 مليون شيكل أي 37% من المبلغ المطلوب حسب الفواتير.

وقال المصدر " ان مبلغ الـ 200 مليون شيكل ليس صحيحا، ورغم ذلك طلبت الحكومة من د. وليد النمورة مدير مشفى المطلع تقديم أي مبالغ أخرى غير الواردة في فواتير الـ 68 مليون.

وكان رئيس الوزراء د. محمد اشتية قال إن وزارة المالية حوّلت مبلغ 20 مليون شيقل لمستشفى الأوغستا فكتوريا-المُطّلع، إضافة إلى 5 ملايين شيقل تم تحويلها قبل يومين، لمواصلة عمله كالمعتاد عقب إعلانه نفاد أدوية السرطان من مستودعاته."معا"

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