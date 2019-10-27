الخليل: ضبط مواد تموينية منتهية الصلاحية

ضبط جهاز الضابطة الجمركية في الخليل، اليوم الأحد، أكثر من 650 كغم مواد تموينية غير صالحة للاستهلاك الآدمي؛ نتيجة لانتهاء تاريخ صلاحيتها.

وقالت إدارة العلاقات العامة والاعلام في بيان صحفي، إن عملية الضبط جاءت خلال قيام الجهاز وجهة الاختصاص في مديريتي الصحة الضريبة ( المضافة والدخل ) بعمل جولة تفقدية على المحلات التجارية والأسواق في المحافظة، للتأكد من خلوها من البضائع الفاسدة أو المهربة، إذ تم ضبطها داخل إحدى المحال التجارية.

وأضافت، ان وزارة الصحة أقرت إتلافها، كونها منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة حسب الأصول.

وناشدت الضابطة الجمركية المواطنين بضرورة التبليغ عن أي مواد مهربة أو فاسدة، من خلال الاتصال على الرقم المجاني 132 أو عبر الصفحة الرسمية للجهاز على موقع التواصل الفيسبوك؛ وذلك من أجل توفير الأمن الصحي والغذائي لأبناء شعبنا الفلسطيني، وحماية الاقتصاد الوطني.