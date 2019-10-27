فرنسا ترفع حالة التأهب خشية من عمليات انتقامية لتنظيم "داعش"

حذر وزير الداخلية الفرنسي، كريستوف كاستانير، من هجمات انتقامية قد يشنها تنظيم "داعش" بعد مقتل زعيمه "أبو بكر البغدادي".

و دعا كاستايير أجهزة أمن بلاده الى توخي مزيد من الحذر لمنع هجمات انتقامية محتملة، عقب الإعلان عن مقتل البغدادي.

و كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء الأحد، مقتل زعيم داعش أبو بكر البغدادي في عملية عسكرية أمريكية شمال غرب سوريا.

وأوضح ترامب خلال مؤتمر صحفي، أنه شاهد تنفيذ العملية العسكرية بكل تفاصيلها خلال غرفة العمليات في واشنطن، مشيرًا إلى أنه سمع البغدادي وهو يصرخ ويبكي مرتعبًا وخائفًا كالكلب والجبناء.