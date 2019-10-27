الجامعة العربية تبحث تطبيق الحظر على منتجات "إسرائيل"

ناقشت الجامعة العربية مبادئ وأحكام المقاطعة العربية المقررة من خلال تطبيق الحظر على منتجات "إسرائيل" وإدراج شركات على لائحة المقاطعة وإنذار أو رفع شركات أخرى من لائحة الحظر لاستجابتها لأحكام المقاطعة.

وبحثت الجامعة العربية ذلك، خلال أعمال مؤتمر ضباط اتصال المكاتب الإقليمية لمقاطعة إسرائيل في دورته 93 الذي عقد اليوم بمقر الجامعة العربية. بحسب وكالة الانباء الاردنية.

كما ناقشت بند خاص بحركة المقاطعة الدولية لإسرائيل BDS من خلال رصد أنشطتها وإنجازاتها التي تعبر عن تضامن شعوب العالم مع الشعب الفلسطيني في نضاله العادل لإنهاء الاحتلال وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.