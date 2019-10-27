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هارتس: نتنياهو رئيس حكومة بأربع حقائب وزارية

  • فلسطين اليوم - القدس المحتلة
  • 20:40 - 27 أكتوبر 2019
نتنياهو نتنياهو
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قالت صحيفة هارتس العبرية اليوم الأحد إن رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، عين نفسه وزيرا للإعلام والشتات ليصبح وزيرا لأربع وزارات في حكومته.

ووفقاً للصحيفة، فإن نتنياهو يتولى منصب القائم بأعمال وزير الشتات، بعد إعفاء نافتالي بينيت من المنصب قبل عدة أشهر.

يشار الى أن نتنياهو يشغل أيضا حقائب (الحرب والصحة)،اضافة الى كونه القائم بأعمال وزير العمل والرفاه والخدمات الاجتماعية.

و لم يفلح نتنياهو في تشكيل حكومة، للمرة الثانية على التوالي، و ذلك بعد جولتي انتخابات في أبريل/ نيسان، وسبتمبر /أيلول الماضيين، لم تكن نتائجها حاسمة.

 

 

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