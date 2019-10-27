شرطة جنين تتلف جسمًا مشبوهًا قرب الجامعة العربية

أتلفت شرطة جنين، اليوم الأحد، جسمًا مشبوهًا تم العثور عليه بالقرب من منطقة الجامعة العربية الأمريكية بجنين.

وقالت إدارة العلاقات العامة والإعلام في بيان صحفي، إنه وبعد ورود معلومات إلى غرفة عمليات الشرطة تفيد بوجود جسم مشبوه تم العثور عليه بالقرب من منطقة الجامعة العربية الامريكية في جنين، على الفور تحركت قوة من فرع شرطة هندسة المتفجرات في المحافظة إلى مكان تواجده وبالكشف عليه تبين بأنها عبارة عن مشعل حراري .

وأضافت في بيانها، أنه تم إتلاف الجسم بعد اتخاذ كافة احتياطات الأمان والإجراءات اللازمة.

وأهابت الشرطة الفلسطينية، بالمواطنين ضرورة الإبلاغ عن هذه الأجسام المشبوهة بمجرد العثور عليها وعدم التعامل معها أو الاقتراب منها.