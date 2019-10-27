محمد صلاح أمام رقم قياسي هل ينجح في الوصول إليه؟

قد يحقق النجم المصري محمد صلاح ومهاجم نادي ليفربول الانجليزي رقمًا قياسيًا في مباراة اليوم الأحد خلال مواجهة توتنهام ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل محمد صلاح 49 هدفا في 57 مباراة خاضها مع ليفربول بمختلف المسابقات الإنجليزية والأوروبية منذ انضمامه لصفوف "الريدز" خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2017 قادما من روما الإيطالي.

ويسعى محمد صلاح لتسجيل هدفه الـ50 في المباراة الـ58 على ملعب "أنفيلد"، ليصبح أول لاعب يصل لهذا العدد في مباريات أقل، منذ روجر هانت الذي وصل للهدف الـ50 في 55 مباراة.