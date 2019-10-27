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غولان: ليس هناك سبباً لتحذيرات كوخافي من تدهور الوضع الى صراع

  • فلسطين اليوم - القدس المحتلة
  • 18:38 - 27 أكتوبر 2019
افيف كوخافي يزور حدود غزة افيف كوخافي يزور حدود غزة
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قلل نائب رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الأسبق يائير غولان، من شأن تحذيرات رئيس اركان جيش الاحتلال أفيف كوخافي من اقتراب مواجهة عسكرية في الجنوب أو الشمال.

و نقلت القناة العبرية السابعة عن غولان قوله: " إن هناك مبالغة في التحذيرات الإسرائيلية من احتمال تدهور الوضع الأمني".

 و رداً على تحذيرات نتنياهو وكوخافي، أوضح غولان بأنه ليست هناك حاجة إلى التدهور إلى تهديد أمني.

 و زعم أن الردع "الاسرائيلي " أثبت قدرته، مشيراً الى أنه اذا لم تتصرف "اسرائيل" بمسؤولية فلن يكون سبباً بتدهور الوضع إلى صراع واسع النطاق العام المقبل.

و قال: "أصوات الحرب في هذه السياقات تأتي مبكرة جداً".

 

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