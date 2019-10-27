غولان: ليس هناك سبباً لتحذيرات كوخافي من تدهور الوضع الى صراع

قلل نائب رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الأسبق يائير غولان، من شأن تحذيرات رئيس اركان جيش الاحتلال أفيف كوخافي من اقتراب مواجهة عسكرية في الجنوب أو الشمال.

و نقلت القناة العبرية السابعة عن غولان قوله: " إن هناك مبالغة في التحذيرات الإسرائيلية من احتمال تدهور الوضع الأمني".

و رداً على تحذيرات نتنياهو وكوخافي، أوضح غولان بأنه ليست هناك حاجة إلى التدهور إلى تهديد أمني.

و زعم أن الردع "الاسرائيلي " أثبت قدرته، مشيراً الى أنه اذا لم تتصرف "اسرائيل" بمسؤولية فلن يكون سبباً بتدهور الوضع إلى صراع واسع النطاق العام المقبل.

و قال: "أصوات الحرب في هذه السياقات تأتي مبكرة جداً".