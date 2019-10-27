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الاحتلال يطلق النار صوب المزارعين شمال قطاع غزة

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 18:10 - 27 أكتوبر 2019
برج عسكري برج عسكري
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أطلقت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، مساء اليوم الاحد، النار صوب المزارعين اثناء عملهم داخل أراضيهم، شرقي بيت حانون شمال قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال فتحت رشاشاتها اتجاه المزارعين، مشيرةً إلى عدم وجود إصابات.

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