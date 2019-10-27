النائب العام يتخذ قرارًا بشان قضية إسراء غريب تعرف عليه

قرر النائب العام المستشار أكرم الخطيب مساء اليوم الأحد إحالة أمر المتهمين بجريمة قتل إسراء غريب إلى محكمة بداية بيت لحم للمباشرة في إجراءات محاكمة المتهمين وفق الأصول والقانون.

وتضمن قرار الاتهام المصادق عليه توجيه تهمة الضرب المفضي للموت بالاشتراك المعاقب عليها وفقاً لأحكام المادة 330 بدلالة المادة 76 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 للمتهمين الثلاثة وهم ( م.ص) و( ب.غ) و(أ.غ).

وتهمة الدجل والشعوذة المعاقب عليها وفقاً لأحكام المادة 471/1 من ذات القانون للمتهم الأول فقط

وأوضحت النيابة أن قرار الاتهام بقتلة إسراء غريب جاء مستنداً للبينَات التي أفضت إليها تحقيقات النيابة العامة التي أجرتها نيابة بيت لحم صاحبة الاختصاص ونيابة حماية الأسرة من العنف ونيابة مكافحة الجرائم الالكترونية وبالتعاون مع جهاز الشرطة الفلسطينية ممثلة بفرعي المباحث العامة، ووحدة الجرائم الالكترونية.

وفي ذات السياق تؤكد النيابة العامة إن التحقيقات في القضية ما زلت مستمرة بقضية تسريب التقرير الطبي الشرعي الخاص بالفتاة إسراء غريب وسيتم الإعلان عن نتائج التحقيق فور الانتهاء منها.