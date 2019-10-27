الخالدي يكشف جدول اعمال وفد الانتخابات المركزية بعد وصول الوفد لغزة

وصل مساء اليوم الأحد وفد من الانتخابات المركزية الفلسطينية إلى قطاع غزة عبر معبر بيت حانون "ايرز" لبحث ملف الانتخابات التشريعية مع الفصائل وقوى المجتمع المدني في غزة.

وأفاد المكتب الاعلامي لمعبر "ايرز" بان وفدًا برئاسة رئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر، والمدير التنفيذي هشام كحيل، ونائبه أشرف الشعيبي وصل إلى قطاع غزة.

من جانبه أكد المدير الإقليمي في لجنة الانتخابات المركزية جميل الخالدي أن وفد الانتخابات الذي وصل لقطاع غزة سيبدأ غدًا جدول اعماله وسيبدأوه بعقد اجتماع مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية لمناقشة اجراء الانتخابات في القدس وغزة والضفة.

وقال الخالدي لـ"فلسطين اليوم" مساء الأحد: "الهدف من الزيارة تقريب وجهات النظر بين حركتي فتح وحماس للوصول إلى اتفاق مشترك لإجراء انتخابات تشريعية في الاراضي الفلسطينية".

وأوضح الخالدي أن الجولة الثانية الوفد بعد لقاء هنية هو عقد لقاءات مع الفصائل الفلسطينية وقوى المجتمع المدني، لمناقشة أخر التطورات في ملف الانتخابات.

ولفت إلى أن إجراء الانتخابات في الأراضي الفلسطينية يحقق المصلحة العامة للمواطنين ويمهد لإنهاء حالة الانقسام المستمرة منذ نحو 13 عامًا.

وكان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس كلف رئيس لجنة الانتخابات حنا ناصر في (7/10/2019) باستئناف الاتصالات فورا مع القوى والفعاليات والفصائل والجهات المعنية كافة، من أجل التحضير لإجراء الانتخابات التشريعية، على أن يتبعها بعد بضعة أشهر الانتخابات الرئاسية، وفق القوانين والأنظمة المعمول بها.

يذكر أن حركة حماس أعلنت موافقتها على اجراء انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة على أن يتم التوافق فيما بعد على إجراء انتخابات للمجلس الوطني لمنظمة التحرير.

وقال المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم في تصريح سابق: "أن حماس أعلنت عن موقفها بعد دقائق من اعلان أبو مازن عن الانتخابات عبر منصة الأمم المتحدة، انها ستخوض هذه الانتخابات وستعمل بكل ما تستطيع على انجاحها بحيث تكون انتخابات حره ونزيهة تعبر عن إرادة الشارع الفلسطيني، مشيرًا إلى أن الحديث عن انتخابات عامة هو حديث عن انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة وإلى جانب هذا البعد القانوني هناك اتفاق سياسي بإجراء انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني.