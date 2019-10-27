ترامب يتحدث عن تفاصيل دقيقة لعملية قتل البغدادي

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء الأحد، مقتل زعيم داعش أبو بكر البغدادي في عملية عسكرية أمريكية شمال غرب سوريا.

وأوضح ترامب خلال مؤتمر صحفي، أنه شاهد تنفيذ العملية العسكرية بكل تفاصيلها خلال غرفة العمليات في واشنطن، مشيرًا إلى أنه سمع البغدادي وهو يصرخ ويبكي مرتعبًا وخائفًا كالكلب والجبناء.

وفي تفاصيل العملية قال: "تم تنفيذ العملية باستخدام 8 طائرات فقط حيث حلقت الطائرات بشكل منخفض فوق اراضي تركية وبعض اراضي تسيطر عليها روسيا في سوريا وتمت عملية الانزال فوق منزل زعيم داعش أبو بكر البغدادي".

وأضاف ترامب: "القوات المنفذة للعملية قامت بالقيام بثغرة في منزل البغدادي من خلف المنزل لأن الباب الرئيسي كان مفخخًا بالقنابل، ثم أرسلت القوات كلبًا لرصد الموقع من الداخل، حيث رأيت البغدادي وهو يصرخ ويهرب مذعورًا متجهًا إلى النفق لم يدرك أنه دمر بالكامل بسبب الانفجارات ما دفعه لتفجير نفسه بالحزام الناسف الذي كان يرتديه".

لافتًا إلى أن أبو بكر البغدادي مات ميتة الكلاب والجبناء وليس كالعظماء والابطال.

وأشار إلى أن الجيش الأمريكي تعرفوا على هوية زعيم داعش أبو بكر البغدادي من خلال الحصول على أجزاء من جثته التي تم اجراء اختبار وفحص طبي لجثته التي أكدت أن الجثة تابعة للبغدادي.

وفيما يتعلق بموقف الدول التي تم اختراق أجوائها لتنفيذ العملية قال ترامب: "جميع الدول روسيا العراق تركيا الأكراد كانوا عظماء جدًا حيث أبلغنا الروس بأن طائراتنا قادمة تجاه منطقة محددة فكان ردهم شكرًا لإبلاغنا، وحينها تم تنفيذ العملية دون أن يعرف الروس مهمة عملية الجيش الامريكي.

وأشار إلى أنه كرئيس للولايات المتحدة سيواصل محاربة الإرهابيين من جماعة داعش وغيرهم من المجرمين الذين أذاقوا العالم الويلات والدمار وحولوا البلاد لشلالات من الدماء، وسنقتلهم كما قتلنا حمزة بن لادن".