مقتل امريكيين في ولابة تكساس

قٌتل اليوم الاحد، مواطنين أمريكيين اثنين، وأصيب أكثر من عشرة آخرون، في حادثة إطلاق نار بحفل في ولاية تكساس.
وأفادت وسائل إعلام أمريكية، بأن مسلحًا يحمل بندقية "اوتوماتيكية" فتح النار صوب المواطنين ليسفر عن مقتل اثنين، مشيرًا إلى أن المسلح لا يزال طليقًا.
واضحت بأن عناصر الشرطة وصلت المكان فورًا، فيما تبحث الشرطة عن منفذ الحادث للوصول إليه، والتحقيق معه.
Developing: Mass Shooting at Texas A&M Commerce College Homecoming. Scene is secure but murder is still at large as of 1:28am. At least 3 killed 20+ injured. Will Update when we can.— Terrence Daniels (Captain Planet) (@Terrence_STR) October 27, 2019
What a nightmare, when will it be enough... pic.twitter.com/2QHcx5rBTX