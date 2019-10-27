مقتل امريكيين في ولابة تكساس

قٌتل اليوم الاحد، مواطنين أمريكيين اثنين، وأصيب أكثر من عشرة آخرون، في حادثة إطلاق نار بحفل في ولاية تكساس.

وأفادت وسائل إعلام أمريكية، بأن مسلحًا يحمل بندقية "اوتوماتيكية" فتح النار صوب المواطنين ليسفر عن مقتل اثنين، مشيرًا إلى أن المسلح لا يزال طليقًا.

واضحت بأن عناصر الشرطة وصلت المكان فورًا، فيما تبحث الشرطة عن منفذ الحادث للوصول إليه، والتحقيق معه.