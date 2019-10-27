كوخافي يكشف هكذا تمكن حزب الله من استهداف الية عسكرية شمال فلسطين

أكد رئيس اركان جيش الاحتلال أفيف كوخافي، أن خلل عملياتي خطير كان السبب وراء تمكن عناصر المقاومة الإسلامية في لبنان -حزب الله- بتدمير آلية عسكرية داخل حدود فلسطين المحتلة بالقرب من موقع أفيفيم العسكري.

وأوضح كوخافي اليوم الأحد، أن هذا الخلل الفني تم التأكد منه خلال اجراء تحقيقات داخلية، مشيرًا إلى أن نائب قائد الكتيبة التي كانت على حدود لبنان هي السبب في ذلك فرغم تعليمات قادته بحظر التحرك في تلك المنطقة إلا أنه خالف التعليمات وحدث ما حدث.

وقال كوخافي "اتضح خلال التحقيق أن الجهود الدفاعية الملائمة للتهديد ونشر القوات في المنطقة نظرًا لهذه الاستعدادات إلى جانب إغلاق بعض الطرقات جعلت العدو يواجه صعوبات في العثور على أهداف لاستهدافها خلال أيام عديدة".

وطلب كوخافي اتخاذ إجراءات انضباطية بحق نائب قائد الكتيبة بسبب سماحه بالتحرك على الطريق وضد قائد الكتيبة بسبب طريقة اخلاء وتأمين قاعدة أفيفيم التي لم تنفذ حسب التعليمات.

يُشار إلى أن حزب الله أعلن بتاريخ 1/9/2019، تمكن عناصرها من تدمير مدرعة عسكرية اسرائيلية وسقوط من فيها بين قتيل وجريح ردًا على استهداف عناصر الحزب في سوريا وما تبعه من اختراق أجواء الضاحية الجنوبية بطائرات استطلاع تم تدميرها قبل أن تحقق أهدافها.