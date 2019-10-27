سلطة الأراضي تعتمد عدد جديد من المساحين المرخصين

منحت سلطة الأراضي اليوم عدد من المساحين رخصة مزاولة مهنه المساحة وذلك بعد اجتيازهم للاختبارات النظرية والعملية المطلوبة وقالت الإدارة العامة للمساحة أن عدد المساحين الذين اجتازوا الامتحان (6 ) من أصل( 30) متقدما ليصبح بذلك عدد المساحين المرخصين العاملين في القطاع (91) مساح .

جاء ذلك خلال احتفال رسمي بخصور رئيس سلطة الأراضي أ. ماهر أبو صبحه وم. عمر زايدة مدير عام الإدارة العامة للمساحة وم. خالد أبو شكيان رئيس نقابة المهن الهندسية .

ومن جهته أكد رئيس سلطة الأراضي أ. ماهر أبو صبحه على أهمية دعم قطاع عمل المساحة بمساحين مرخصين ومعتمدين من سلطة الأراضي وفقا للقانون بما يساهم في انجاز الأعمال المساحية بدقة وأشار رئيس سلطة الأراضي إلى أن امتحان رخصة مزاولة مهنة المساحة تم وفقا للأصول والإجراءات القانونية والإدارية المعمول بها مقدما الشكر الجزيل للجنة التي أشرفت تنظيم الامتحانات مؤكدا على أن الامتحانات بشقيها العملي والنظري تمت بكل شفافية وحياد .

وبدوره أكد مدير عام الإدارة العامة للمساحة م. عمر زايدة أهمية تميز المساح في العمل المطلوب موضحا أن المساح بمثابة قاضي في فصل النزعات مما يتطلب منه التميز بالدقة و الحيادية في العمل .

هذا بينما أشار نقيب نقابة المهن الهندسية م. خالد أبو شكيان على أهمية التعاون بين سلطة الأراضي والنقابة بما يساهم في تطوير العمل المساحي وصقل خبرات المساحين مشيرا إلى وجود خطة تدريبية لتدريب المساحين وتهيئتهم للامتحانات التي تعقد سنويا .

وفي ختام الاحتفال تم توزيع الشهادات على المساحين وشهادات شكر وتقدير على اللجنة المشرفة على الامتحان ممثلة بمهندس عمر زايدة مدير عام الإدارة العامة للمساحة ونائبة م. محمد أبو صبحة ومدير دائرة المسح الميداني م. أحمد الحلاق والمساعد القانوني أ. هبه الديب والمشاركات في لجنة التصحيح م. بسمة بشبش وم. ربا ساق الله .