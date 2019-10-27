تردد قناة القاهرة والناس على النايل سات 2019

تعد قناة القاهرة والناس من أجرة القنوات المصرية والعربية، ويرجع ذلك لتقديمها المحتوى الجريء في عرض برامجها وذلك منذ بدايتها في شهر رمضان عام 2012 والتي جعلها من أهم القنوات في الشرق الأوسط كله بما تقدمه من برامج ومسلسلات وحوارات سياسية هامة للغاية وجريئة.

وهي قناة فضائية مصرية تعرض مجموعة منوعة من البرامج والمسلسلات والأفلام فهي ليست قناة مخصصة في فئة معينة من البرامج، تقوم القناة بالعرض المستمر طوال اليوم على مدار الـ 24 ساعة بدون توقف البث أو تشفير القناة، يعرض على شاشة قناة القاهرة والناس مجموعة من برامج السياسية وبرامج التوك شو الترفيهية والسياسية والاجتماعية.

في بداية البث لقناة القاهرة والناس الفضائية كان في عام 2012 بعد الثورة المصرية وكانت تقوم بعرض المسلسلات في شهر رمضان فقط وبعد انتهاء الشهر الفضيل تقوم القناة بالإغلاق ولكن بعد سنتين أصبحت القناة تعمل بشكل مستمر حتى وقتنا هذا.

وقامت القناة بتطوير ما تقدمه من مادة إعلامية إلى أن أصبحت تعرض الكثير من البرامج التي كانت سبب في زيادة شهرتها، والتطوير في عرض برامجها إلى أن وصلت الآن من أهم القنوات التي تعرض منوعات بين البرامج التلفزيونية والأفلام العربية المصرية والمسلسلات العربية.

وغيرت قناة القاهرة والناس ترددها إلى تردد جديد وذلك لمتابعة كل ما هو جديد على القناة من خلال شاشتها التي تعرض البرامج والمسلسلات العربية بدون توقف البث وبشكل حصري عبر قناتها ومتابعة الأفلام المصرية.

تردد قناة القاهرة والناس 2019