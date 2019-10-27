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نتنياهو: التحذير من توتر الوضع الامني ليس خدعة سياسية وإعلامية

  • فلسطين اليوم - القدس
  • 13:55 - 27 أكتوبر 2019
نتنياهو وغانتس نتنياهو وغانتس
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أكد رئيس وزراء الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الاحد، أنّ التحذيرات حول تصاعد الوضع الأمني "الهش" على جبهات فلسطين، ليست خدعة سياسية، مشددًا على أنّه أمر واقع، لتحديات الحاضر وتحديات المستقبل القريب.

وبين نتنياهو خلال اجتماع حكومته اليوم، أن تصريحات رئيس الأركان "أفيف كوخافي" ليس خدعة إعلامية، وإنما هو انعكاس للواقع، قائلاً :" إنه يتعين علينا أن نتخذ قرارات صعبة تستوجب تشكيل حكومة لديها أكتاف واسعة".

 وأضاف، أنّ مسألة تشكيل حكومة وحدة وطنية، هي ضرورة أمنة بالدرجة الأولى، في ظل عجز حزبه وحزب "أزرق أبيض" من تشكل حكومة الـ21، حتى الآن.

ومن المقرر أن يلتقي نتنياهو مع نظيره "بيني غنيتس" اليوم، بعد تكليف الأخير في تشكل حكومة.

 

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