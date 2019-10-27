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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية في المصرف المركزي

  • فلسطين اليوم
  • 13:55 - 27 أكتوبر 2019
سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية في المصرف المركزي سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية في المصرف المركزي
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ارتفع "دولار دمشق"، بوسطي 5 ليرات، اليوم الأحد 27 أكتوبر 2019، ليصل لسعر (652 – 653) ليرة مبيع مقابل الليرة السورية.

ويعتبر هذا أدنى سعر تسجله الليرة مقابل الدولار، منذ 13 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، موعد انطلاق "عملية التدخل" في سوق الصرف، التي أعلنها النظام عبر "صندوق دعم الليرة"، الممول من رجال أعمال، والذي تديره غرفة تجارة دمشق، بالتنسيق مع مصرف سورية المركزي.

وفي كلٍّ من حلب وإدلب، سجل الدولار، 649 ل.س شراء، 651 ل.س مبيع، فيما سجلت الليرة التركية في مدينة إدلب وحلب 113 مقابل الليرة السورية.

وأبقى المصرف المركزي "دولار الحوالات" عند 434 ل.س. كذلك أبقى "دولار التدخل الخاص" عبر المصارف عند 436 ل.س.

البنك المركزي السوري يستقر الدولار عند مستوى 435 ليرة، مع بعض التغييرات الطفيفة في مستوى اليورو يوميًا، على الأرجح أن البنك المركزي سيواصل تثبيت هذه الأسعار خلال عام 2019، والتي هي وهمية وغير حقيقية.

يتم تداول الدولار الأمريكي واليورو ومعظم العملات بأسعار تزيد بشكل كبير في السوق الموازية، لذلك مع عدم وجود دلائل على وجود حل سياسي في البلاد، فإن مستقبل الليرة السورية لهذا العام هو استقرار سعر الصرف فيها.

العملة سعر المصرف المركزي شراء سعر المصرف المركزي بيع سعر السوق السوداء شراء سعر السوق السوداء بيع
سعر الدولار الأمريكي 435 438 650 652
سعر اليورو 484.18 487.58 718 722
سعر الليرة التركية     112 113
سعر الجنيه الاسترليني     828 836
أسعار كورونا السويد     66 67
أسعار الدولار الكندي     494 499
أسعار كورونا النرويج     70 71
أسعار كورونا الدنمارك     95 97
العملة سعر الشراء سعر البيع
سعر الجنيه المصري 38 40
سعر الريال السعودي 171 174
سعر الدينار الأردني 913 921
سعر الدرهم الإماراتي 175 178
سعر الريال القطري 177 179
أسعار الدينار البحريني 1714 17229
أسعار الدينار الليبي 460 464
سعر الدينار الكويتي 2130 2147
أسعار الريال العماني 1679 1684
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