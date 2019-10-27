سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية في المصرف المركزي

ارتفع "دولار دمشق"، بوسطي 5 ليرات، اليوم الأحد 27 أكتوبر 2019، ليصل لسعر (652 – 653) ليرة مبيع مقابل الليرة السورية.
ويعتبر هذا أدنى سعر تسجله الليرة مقابل الدولار، منذ 13 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، موعد انطلاق "عملية التدخل" في سوق الصرف، التي أعلنها النظام عبر "صندوق دعم الليرة"، الممول من رجال أعمال، والذي تديره غرفة تجارة دمشق، بالتنسيق مع مصرف سورية المركزي.
وفي كلٍّ من حلب وإدلب، سجل الدولار، 649 ل.س شراء، 651 ل.س مبيع، فيما سجلت الليرة التركية في مدينة إدلب وحلب 113 مقابل الليرة السورية.
وأبقى المصرف المركزي "دولار الحوالات" عند 434 ل.س. كذلك أبقى "دولار التدخل الخاص" عبر المصارف عند 436 ل.س.
البنك المركزي السوري يستقر الدولار عند مستوى 435 ليرة، مع بعض التغييرات الطفيفة في مستوى اليورو يوميًا، على الأرجح أن البنك المركزي سيواصل تثبيت هذه الأسعار خلال عام 2019، والتي هي وهمية وغير حقيقية.
يتم تداول الدولار الأمريكي واليورو ومعظم العملات بأسعار تزيد بشكل كبير في السوق الموازية، لذلك مع عدم وجود دلائل على وجود حل سياسي في البلاد، فإن مستقبل الليرة السورية لهذا العام هو استقرار سعر الصرف فيها.
|العملة
|سعر المصرف المركزي شراء
|سعر المصرف المركزي بيع
|سعر السوق السوداء شراء
|سعر السوق السوداء بيع
|سعر الدولار الأمريكي
|435
|438
|650
|652
|سعر اليورو
|484.18
|487.58
|718
|722
|سعر الليرة التركية
|112
|113
|سعر الجنيه الاسترليني
|828
|836
|أسعار كورونا السويد
|66
|67
|أسعار الدولار الكندي
|494
|499
|أسعار كورونا النرويج
|70
|71
|أسعار كورونا الدنمارك
|95
|97
|العملة
|سعر الشراء
|سعر البيع
|سعر الجنيه المصري
|38
|40
|سعر الريال السعودي
|171
|174
|سعر الدينار الأردني
|913
|921
|سعر الدرهم الإماراتي
|175
|178
|سعر الريال القطري
|177
|179
|أسعار الدينار البحريني
|1714
|17229
|أسعار الدينار الليبي
|460
|464
|سعر الدينار الكويتي
|2130
|2147
|أسعار الريال العماني
|1679
|1684