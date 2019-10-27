سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية في المصرف المركزي

ارتفع "دولار دمشق"، بوسطي 5 ليرات، اليوم الأحد 27 أكتوبر 2019، ليصل لسعر (652 – 653) ليرة مبيع مقابل الليرة السورية.

ويعتبر هذا أدنى سعر تسجله الليرة مقابل الدولار، منذ 13 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، موعد انطلاق "عملية التدخل" في سوق الصرف، التي أعلنها النظام عبر "صندوق دعم الليرة"، الممول من رجال أعمال، والذي تديره غرفة تجارة دمشق، بالتنسيق مع مصرف سورية المركزي.

وفي كلٍّ من حلب وإدلب، سجل الدولار، 649 ل.س شراء، 651 ل.س مبيع، فيما سجلت الليرة التركية في مدينة إدلب وحلب 113 مقابل الليرة السورية.

وأبقى المصرف المركزي "دولار الحوالات" عند 434 ل.س. كذلك أبقى "دولار التدخل الخاص" عبر المصارف عند 436 ل.س.

البنك المركزي السوري يستقر الدولار عند مستوى 435 ليرة، مع بعض التغييرات الطفيفة في مستوى اليورو يوميًا، على الأرجح أن البنك المركزي سيواصل تثبيت هذه الأسعار خلال عام 2019، والتي هي وهمية وغير حقيقية.

يتم تداول الدولار الأمريكي واليورو ومعظم العملات بأسعار تزيد بشكل كبير في السوق الموازية، لذلك مع عدم وجود دلائل على وجود حل سياسي في البلاد، فإن مستقبل الليرة السورية لهذا العام هو استقرار سعر الصرف فيها.

العملة سعر المصرف المركزي شراء سعر المصرف المركزي بيع سعر السوق السوداء شراء سعر السوق السوداء بيع سعر الدولار الأمريكي 435 438 650 652 سعر اليورو 484.18 487.58 718 722 سعر الليرة التركية 112 113 سعر الجنيه الاسترليني 828 836 أسعار كورونا السويد 66 67 أسعار الدولار الكندي 494 499 أسعار كورونا النرويج 70 71 أسعار كورونا الدنمارك 95 97