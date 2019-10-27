تحويل 20 مليون شيكل لمستشفى المطلع وهذا سبب الازمة

أكد رئيس حكومة رام الله د. محمد اشتية 20 مليون شيكل تم تحويلها اليوم الأحد إلى مستشفى المُطلع، بعد أن حوّلت له الأسبوع الماضي 5 مليون شيكل لمساعدته في الأزمة المالية التي يمر بها المشفى.

وتشهد مستشفيات القدس المحتلة أزمة مالية صعبة جدًا منذ السنوات الماضية ما أدى لتراكم الديون على الوزارة وخاصة في مستشفى المطلع التي أعلن مديرها التنفيذي د. وليد نمور توقف المستشفى عن استقبال المرضى وخاصة المرضى الجدد الذين يحتاجون الى العلاجات الكيماوية باهظة الثمن وغير ذلك، والتي هي بالأساس غير متوفرة في مخازن المستشفى نتيجة الازمة المالية.

وقد عقد اليوم رئيس الحكومة اشتية ووزير المالية شكري بشارة، ووزيرة الصحة مي الكيلة، اجتماعًا طارئًا لبحث القضايا المتعلقة بمستشفيات القدس، وآليات دعمها، والحفاظ عليها، ودرس حلول جذرية للأزمات المالية لها.