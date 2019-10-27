آلية السفر لمعبر رفح البري غدًا الاثنين

أعلنت وزارة الداخلية والامن الوطني، اليوم الاحد، عن آلية السفر عبر معبر رفح البري، يوم غدٍ الاثنين الموافق 28 أكتوبر الحالي.



وأوضحت وزارة الداخلية أنّ السفر غدًا الاثنين، للحافلات الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة حتى الرقم الـ 49، من كشف (24/10).

وأكدت، على ضرورة التزام المسافرين إلى التواجد الساعة 6:30 صباح الإثنين، في الصالة الخارجية لمعبر رفح، واصطحاب أمتعتهم للسفر.

ونوهت إلى ضرورة الالتزام بموعد سفرهم حسب الحافلات المدرجة أسماؤهم فيها، وعدم التأخر عنها.

وطالبت من المسافرين، إحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة للأطفال من آبائهم أو وكلائهم.

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