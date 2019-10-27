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سعر الدينار البحريني مقابل الجنيه المصري في الأسواق

  • فلسطين اليوم
  • 13:47 - 27 أكتوبر 2019
سعر الدينار البحريني مقابل الجنيه المصري في الأسواق سعر الدينار البحريني مقابل الجنيه المصري في الأسواق
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إليك أسعار تداول الريال السعودي والعملات العربية، مقابل الجنيه المصري، في تعاملات البنوك اليوم الأحد 27/10/2019.

حيث سجل الريال السعودي في بنك مصر سعر شراء عند 4.28 جنيها، بينما سجل سعر البيع 4.32 جنيها، وفي البنك التجاري الدولي سجل سعر الشراء 4.27 جنيها، وسعر البيع 4.31 جنيها، وفي البنك المصري الخليجي سجل سعر الشراء 4.28 جنيها، وسعر البيع 4.31 جنيها.

وسجل الدرهم الإماراتي في بنك مصر سعر شراء عند 4.38 جنيها، وسعر البيع عند 4.41 جنيها، وفي البنك العربي الإفريقي الدولي سجل سعر الشراء 4.36 جنيها، وسعر البيع عند 4.41 جنيها، وفي البنك المصري الخليجي سجل سعر الشراء 4.38 جنيها، وسعر البيع 4.40 جنيها.

وسجل الدينار الكويتي في بنك مصر سعر شراء عند 52.99 جنيها، وسعر البيع 53.36 جنيها، وفي البنك التجاري الدولي سجل سعر الشراء 52.58 جنيها، وسعر البيع 53.31، وفي بنك عودة سجل سعر الشراء 53.02 جنيها، وسعر البيع 53.44 جنيها.

وسجل الريال العماني في البنك المركزي المصري، سعر شراء عند 41.75 جنيها، وسعر بيع عند 42.08 جنيها.

وسجل الدينار الأردني في البنك المركزي المصري سعر شراء عند 22.64 جنيها، وسعر بيع عند 22.88 جنيها.

وسجل الدينار البحريني في البنك المركزي المصري، سعر شراء عند 42.63 جنيها، وسعر بيع عند 42.98 جنيها.

لعملة   سعر البيع  سعر الشراء 
اسعار الدينار البحريني اليوم أمام الليرة التركية (try)   0.0648 0.0658
اسعار الدينار البحريني اليوم أمام الدولار الامريكي (usd)   0.3743 0.3797
اسعار الدينار البحريني اليوم أمام اليورو (eur)   0.4159 0.4190
اسعار الدينار البحريني اليوم أمام الريال السعودي (sar)   0.0998 0.1012
اسعار الدينار البحريني اليوم أمام الجنيه الاسترليني (gbp)   0.4816 0.4863
اسعار الدينار البحريني اليوم أمام الدينار الكويتي (kwd)   1.2345 1.2482
اسعار الدينار البحريني اليوم أمام الدرهم الاماراتي (aed)   0.1019 0.1034
اسعار الدينار البحريني اليوم أمام الجنيه المصري (egp)   0.0232 0.0235
اسعار الدينار البحريني اليوم أمام الدينار العراقي (iqd)   0.0003 0.0003
اسعار الدينار البحريني اليوم أمام الريال القطري (qar)   0.1028 0.1043
اسعار الدينار البحريني اليوم أمام الدينار الليبي (lyd)   0.2712 0.2675
اسعار الدينار البحريني اليوم أمام الريال العماني (omr)   0.9758 0.9829
اسعار الدينار البحريني اليوم أمام الدينار الاردني (jod)   0.5306 0.5344
اسعار الدينار البحريني اليوم أمام الدينار الجزائري (dzd)   0.0031 0.0031
اسعار الدينار البحريني اليوم أمام الدرهم المغربي (mad)   0.0389 0.0394
اسعار الدينار البحريني اليوم أمام الليرة السورية (syp)   0.0009 0.0009
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