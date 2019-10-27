سعر الدينار البحريني مقابل الجنيه المصري في الأسواق

إليك أسعار تداول الريال السعودي والعملات العربية، مقابل الجنيه المصري، في تعاملات البنوك اليوم الأحد 27/10/2019.

حيث سجل الريال السعودي في بنك مصر سعر شراء عند 4.28 جنيها، بينما سجل سعر البيع 4.32 جنيها، وفي البنك التجاري الدولي سجل سعر الشراء 4.27 جنيها، وسعر البيع 4.31 جنيها، وفي البنك المصري الخليجي سجل سعر الشراء 4.28 جنيها، وسعر البيع 4.31 جنيها.

وسجل الدرهم الإماراتي في بنك مصر سعر شراء عند 4.38 جنيها، وسعر البيع عند 4.41 جنيها، وفي البنك العربي الإفريقي الدولي سجل سعر الشراء 4.36 جنيها، وسعر البيع عند 4.41 جنيها، وفي البنك المصري الخليجي سجل سعر الشراء 4.38 جنيها، وسعر البيع 4.40 جنيها.

وسجل الدينار الكويتي في بنك مصر سعر شراء عند 52.99 جنيها، وسعر البيع 53.36 جنيها، وفي البنك التجاري الدولي سجل سعر الشراء 52.58 جنيها، وسعر البيع 53.31، وفي بنك عودة سجل سعر الشراء 53.02 جنيها، وسعر البيع 53.44 جنيها.

وسجل الريال العماني في البنك المركزي المصري، سعر شراء عند 41.75 جنيها، وسعر بيع عند 42.08 جنيها.

وسجل الدينار الأردني في البنك المركزي المصري سعر شراء عند 22.64 جنيها، وسعر بيع عند 22.88 جنيها.

وسجل الدينار البحريني في البنك المركزي المصري، سعر شراء عند 42.63 جنيها، وسعر بيع عند 42.98 جنيها.