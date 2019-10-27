سعر الدولار اليوم مقابل الجنية السوداني في السوق الأسود

ارتفع الدولار مقابل الجنيه السوداني إلى 75 جنيهًا في السوق الموازية، بعد أن استقر عند 60 جنيها مقابل الدولار منذ أغسطس الماضي.

ظل السوق الموازي مستقراً لمدة ستة أشهر، وتراوحت أسعار الدولار بين 65-68 جنيهاً، مع النقد المتساوي في سعر البيع والشيكات المصرفية، حيث يبلغ الدولار في البنك المركزي السوداني 45 جنيهًا للدولار.

يعتقد الخبراء أن العديد من الأسباب وراء هذا الارتفاع المفاجئ، وسط توقعات بأن الدولار سيستمر في رحلة الصعود تتجاوز 77 جنيهًا للدولار، بما في ذلك:

وقف تصدير المواشي إلى المملكة العربية السعودية ومصر إثر قرار السلطات بوقف استيراد الماشية السودانية في أعقاب تفشي حمى الوادي المتصدع في الأسواق السودانية وإعلان منظمة الصحة العالمية عن المرض.

انخفاض إنتاج الذهب عقب قرار مجلس الوزراء بحظر استخدام الزئبق في عمليات التعدين، وأيضًا انخفضت الإجراءات الأمنية على تجار العملة خلال هذه الأيام، بالإضافة إلى زيادة الطلب على العملات الأجنبية في ظل قلة المعروض من العملات الأجنبية.

يحجم المواطنون والتجار عن بيع عملاتهم الأجنبية، على أمل أن يرتفعوا أكثر في الأيام المقبلة، وأيضًا كثافة نشاط الاستيراد في نهاية العام وزيادة التحويلات في الخارج من خلال تجار السوق الموازيين.

سعر الجنيه السوداني في السوق السوداء اليوم الأحد 27 أكتوبر

العملة الأجنبية السعر مقابل الجنيه السوداني في السوق الأسود سعر الدولار الأمريكي 75.50 جنيه سوداني سعر الريال السعودي 20 جنيه سوداني سعر اليورو الأوروبي 82.14 جنيه سوداني سعر الدرهم الإماراتي 20.27 جنيه سوداني سعر الريال القطري 20.30 جنيه سوداني سعر الجنيه الاسترليني 94.72 جنيه سوداني سعر الجنيه المصري 4.57 جنيه سوداني أسعار الدينار الكويتي 244.32 جنيه سوداني أسعار الريال العماني 170.54 جنيه سوداني أسعار الدينار البحريني 159.96 جنيه سوداني أسعار الدينار الليبي 38.53 جنيه سوداني أسعار الدولار الأسترالي 38.75 جنيه سوداني

أسعار العملات الأجنبية في السودان اليوم الأحد 27/10/2019