ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

6 Menu
  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. عرض الخبر

سعر الدولار اليوم مقابل الجنية السوداني في السوق الأسود

  • فلسطين اليوم
  • 13:40 - 27 أكتوبر 2019
سعر الدولار اليوم مقابل الجنية السوداني في السوق الأسود سعر الدولار اليوم مقابل الجنية السوداني في السوق الأسود
الأكثر مشاهدة
جوال
مشاركة

ارتفع الدولار مقابل الجنيه السوداني إلى 75 جنيهًا في السوق الموازية، بعد أن استقر عند 60 جنيها مقابل الدولار منذ أغسطس الماضي.

ظل السوق الموازي مستقراً لمدة ستة أشهر، وتراوحت أسعار الدولار بين 65-68 جنيهاً، مع النقد المتساوي في سعر البيع والشيكات المصرفية، حيث يبلغ الدولار في البنك المركزي السوداني 45 جنيهًا للدولار.

يعتقد الخبراء أن العديد من الأسباب وراء هذا الارتفاع المفاجئ، وسط توقعات بأن الدولار سيستمر في رحلة الصعود تتجاوز 77 جنيهًا للدولار، بما في ذلك:

وقف تصدير المواشي إلى المملكة العربية السعودية ومصر إثر قرار السلطات بوقف استيراد الماشية السودانية في أعقاب تفشي حمى الوادي المتصدع في الأسواق السودانية وإعلان منظمة الصحة العالمية عن المرض.

انخفاض إنتاج الذهب عقب قرار مجلس الوزراء بحظر استخدام الزئبق في عمليات التعدين، وأيضًا انخفضت الإجراءات الأمنية على تجار العملة خلال هذه الأيام، بالإضافة إلى زيادة الطلب على العملات الأجنبية في ظل قلة المعروض من العملات الأجنبية.

يحجم المواطنون والتجار عن بيع عملاتهم الأجنبية، على أمل أن يرتفعوا أكثر في الأيام المقبلة، وأيضًا كثافة نشاط الاستيراد في نهاية العام وزيادة التحويلات في الخارج من خلال تجار السوق الموازيين.

سعر الجنيه السوداني في السوق السوداء اليوم  الأحد 27 أكتوبر

العملة الأجنبية السعر مقابل الجنيه السوداني في السوق الأسود
سعر الدولار الأمريكي 75.50 جنيه سوداني
سعر الريال السعودي 20 جنيه سوداني
سعر اليورو الأوروبي 82.14 جنيه سوداني
سعر الدرهم الإماراتي 20.27 جنيه سوداني
سعر الريال القطري 20.30 جنيه سوداني
سعر الجنيه الاسترليني 94.72 جنيه سوداني
سعر الجنيه المصري 4.57 جنيه سوداني
أسعار الدينار الكويتي 244.32 جنيه سوداني
أسعار الريال العماني 170.54 جنيه سوداني
أسعار الدينار البحريني 159.96 جنيه سوداني
أسعار الدينار الليبي 38.53 جنيه سوداني
أسعار الدولار الأسترالي 38.75 جنيه سوداني

أسعار العملات الأجنبية في السودان اليوم الأحد  27/10/2019

العملة شراء بيع

الدولار

45.0000

45.2250

الين الياباني

0.4138

0.4159

الجنيه الاسترليني

57.6775

57.9659

الفرنك السويسري

45.2862

45.5126

الدولار الكندي

34.0625

34.2328

كرونة السويدية

4.6012

4.6242

الكرونة النرويجية

4.9058

4.9303

الكرون الدنماركي

6.6711

6.7045

الدينار الكويتي

147.2995

148.0360

الريال السعودي

11.9984

12.0584

الدرهم الإماراتي

12.2526

12.3139

الريال القطري

12.3592

12.4210

الدينار البحريني

119.3001

119.8966

ريال عماني

116.8528

117.4371

الوحدة النقدية لدول الكوميسا

61.1816

61.5060

الدولار الحسابي (مصر)

3.2500

3.2898

اليورو

49.8438

50.0930

XAR

2152.4234

2163.4908
الأكثر مشاهدة

متعلقات