استمارة المنحة الطارئة للعاطلين عن العمل 2019 لجميع محافظات العراق

أصدرت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية خلال الساعات الماضية، الكشوفات الرسمية للوجبة الأولى من أسماء المشمولين في المنحة الطارئة للعاطلين عن العمل، والتي جاءت جميع الذي قاموا بالتسجيل على استمارة العاطلين عن العمل في العراق.

فقد نشرت وزارة العمل العراقية أسماء المشمولين في الوجبة الأولى للمنحة الطارئة، والتي تضم 100 ألف مستفيد من مجموع المنحة التي تناهز 175 ألف دينار والتي سيتم صرفها خلال 3 شهور.

وأعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية الدكتور باسم عبد الزمان اطلاق الوجبة الأولى من منحة الطوارئ للمستفيدين في بغداد والمحافظات العراقية، مؤكداً زيادة أعداد المشمولين إلى 900 ألف مستفيد بدلًا من 300 ألف.

وقال الوزير خلال مؤتمر عقده في مقر الوزارة، أن الوزارة باشرت اجراءات توزيع منحة الطوارئ بين المستفيدين ابتداءً من اليوم وبواقع 100ً ألف مستفيد، و ارسال رسائل نصية لألف مشمول كل يومين.

وأكد الوزير أن الوزارة ستنشر أسماء المشمولين عبر الموقع الكتروني للوزارة، داعياً المستفيدين الذين وصلتهم الرسائل النصية الى الاحتفاظ بها لحين ورود رسالة أخرى، بعد مدة تحتوي الرمز السري الذي من خلاله يمكنهم استلام مبلغ المنحة.

يشار إلى أن توزيع المنحة سيتم من خلال مراكز الصرف الخاصة بشركة بوابة العراق المنتشرة في بغداد والمحافظات والتي تم نشر عناوينها عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، حيث شملت المنحة مختلف المستويات الدراسية لكال الجنسين وفق آلية أعدتها الوزارة بإشراف ديوان الرقابة المالية.

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