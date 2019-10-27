رابط فحص 100 دولار شهر 10 للأسر الفقيرة بغزة

نشرت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في قطاع غزة صباح يوم السبت رابط فحص الأسماء المستفيدة من المنحة المالية القطرية بواقع 100 دولار لـ 75 ألف أسرة فقيرة في قطاع غزة.

وأوضحت الوزارة أنّه بإمكان المستفيدين فحص أسمائهم من هنا

وكان رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة السفير محمد العمادي أعلن مساء أمس عن أن اللجنة ستبدأ عملية صرف المساعدات النقدية للأسر الفقيرة في غزة يوم غد الأحد بواقع 100 $.

وبيّن أن الصرف سيكون وفق الآلية المعمول بها خلال المرات السابقة، للأسر التي تم اختيارها وفق المعايير والشروط المتفق عليها بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية بغزة.

ومن المقرر أن تستمر عملية التوزيع لعدة أيام وفقًا لآلية الترتيب الأبجدي للمستفيدين، تفاديا لحدوث تكدسات للمواطنين على مكاتب البريد.

وتجمع المئات من الفلسطينيين، منذ ساعات الصباح، اليوم الأحد، أمام فروع بنك البريد، بمحافظات القطاع، لتلقي المساعدة المالية البالغة 100 دولار لكل عائلة مستهدفة.

وتشكل هذه المساعدات جزءاً من دفعة مالية قطرية "شهرية"، تبلغ 30 مليون دولار، مخصصة لإغاثة قطاع غزة، علاوة على أن هذه هي المرة التاسعة، التي تصرف فيها قطر المنحة المالية.