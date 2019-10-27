موعد اعلان نتائج الامتحان الترشيحي (السبر) 2020

من المتوقع، أن تنشر وزارة التربية والتعليم السورية نتائج امتحانات السبر الترشيحي للعام 2019 2020 لجميع الطلاب والطالبات المتقدمين للسبر الترشيحي في كافة المحافظات السورية عبر موقعها الالكتروني بالاسم ورقم الاكتتاب.

فقد أكدت وزارة التربية السورية قرب انتهائها من عمليات رصد وتدقيق نتائج طلاب السبر الترشيحي للعام 2020، على أن يتم رفع النتائج عبر موقع الوزارة الرسمي عبر الانترنت خلال الساعات القادمة .

وأوضحت الوزارة أن عمليات تدقيق وفحص نتائج الطلاب، وتصحيح أوراق الامتحانات استنزفت الوقت الكبير، وهو ما أدى إلى تأخير عمليات الاعلان عن نتائج السبر الترشيحي لطلاب البكالوريا "الثانوية" علمي وأدبي في سوريا.

وبنيت الوزارة أن النتائج ستكون متاحة لجميع الطلاب في أقرب وقت ممكن وكحد أقصى في الأسبوع الأول من شهر نوفمبر 2019، بحيث يمكن لجميع طلاب الترشيحي الاستعلام عن نتائجهم في الوقت المحدد لذلك.

يشار إلى أن وزارة التربية السورية تهدف من خلال هذا الامتحان لإعطاء فرصة للطلاب الذين لم تتح لهم الظروف مواصلة تعليمهم أو بسبب عدم حصول البعض منهم على علامات تؤهلهم للدراسة بالثانوية العامة.

روابط الاستعلام عن السبر 2020 الفرع العلمي من هنا، والفرع الأدبي من هنا.