نتنياهو: المرحلة تتطلب تشكيل حكومة موسعة

صرح رئيس وزراء الاحتلال المؤقت بنيامين نتنياهو، أن الأوضاع التي تشهدها المنطقة تتطلب تشكيل حكومة وحدة وطنية موسعة.

يشار إلى ان نتنياهو فشل في تشكيل الحكومة، وأعاد التفويض لرئيس الكيان رؤوفين ريفلين، والذي بدوره كلف رئيس حزب أزرق أبيض بيني غانتس لتشكيل الحكومة.

واعتبر نتنياهو في حديثه خلال الاجتماع الحكومي تصريحات رئيس أركان الجيش أفيف كوخافي حول الوضع الهش بالمنطقة انعكاس حقيقي للوضع، وليس مجرد دعاية.

وأعرب عن أمله أن يتم تشكيل حكومة وحدة وطنية موسعة خلال الأيام المقبلة.

يشار إلى أن غانتس سيلتقي نتنياهو اليوم لبحث انضمام الأخير لحكومته بعد فشله في التكليف.