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غزة تحصر كمية الأمطار .. فمن هي المحافظة صاحبة نصيب الأسد؟

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 11:40 - 27 أكتوبر 2019
أمطار غزة أمطار غزة
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اصدرت وزارة الزراعة في غزة اليوم بياناً يوضح كمية الامطار التي هطلت بالأمس على كافة محافظات الوطن لتسجل مدينة رفح اكثر المناطق هطولاً ويليها مباشرةً مدينة خانيونس .

وبينت الوزارة ، إن متوسط هطول الأمطار على القطاع بلغ 19.3)ملم، وسجلت محافظة رفح، (25.8) ملم واقل كمية الامطار في محافظة شمال القطاع، حيث بلغت (14.5) ملم.

الكميات الأولية للأمطار التي هطلت حتى الآن بداية مبشرة بموسم زراعي جيد، وتغذية الخزان الجوفي بكميات إضافية من المياه، داعيةً المزارعين للاستفادة من الأمطار المتساقطة بتجميعها، والإستفادة منها في ري المزروعات.

وزارة الزراعة أصدرت إرشادات هامة للمزارعين والمربين بضرورة الإستعداد لموسم الأمطار، بأخذ الاحتياطات اللازمة في الدفيئات ومزارع الدواجن والمواشي والتأكد من سلامتها ، داعيةً الوزارة وسائل الإعلام والباحثين والمعنيين، إلى إستقاء معلوماتهم عن كميات الأمطار من مصادرها الرسمية الموقع الالكتروني للوزارة، منوهةً إلى أن أجهزة قياس الأمطار التابعة لها منتشرة في جميع مناطق قطاع غزة.

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