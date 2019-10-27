الشعبية: ما جرى في بلدية رفح سلوك خاطئ

وصفت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين طريقة تعيين حركة حماس رئيس بلدية وأعضاء جدد للمجلس البلدي في مدينة فح، بتكرار للسلوك الخاطئ الذي يكرس ويعمق الانقسام، ويضرب جوهر العملية الديمقراطية. واعتبرت أن ما جرى هو خطوة فردية وغير قانونية خاطئة تمعن في استخدام المؤسسات العامة لأهداف حزبية ضيقة، ولا يمكن أن تكون طريقاً لتصحيح أوضاع تلك المؤسسات".

وطالبت الجبهة في بيان لها وصلنا نسخة منه، حركة حماس بتصويب هذا الخطأ، والالتزام بمرتكزات العملية الانتخابية التي تشترط إخضاع أية مؤسسات وهيئات سياسية أو خدماتية إلى الانتخابات الحرة عبر صندوق الاقتراع ليختار شعبنا ممثليه، مؤكدة على ضرورة إجراء الانتخابات الديمقراطية في البلديات والاتحادات والنقابات والجامعات كافة.

ورأى الجبهة أن إنهاء الانقسام وإنجاز المصالحة وإجراء الانتخابات الديمقراطية الشاملة وفق مبدأ التمثيل النسبي الكامل، يشكل حلا جذريا لكل هذه الإشكاليات".

يأتي ذلك تعقيبا على تعيين بلدية رفح يوم أمس أنور الشاعر رئيسًا للبلدية، خلفًا لصبحي أبو رضوان، كما اختارت أعضاء المجلس البلدي الذي سيعمل معه من عدّة تخصصات، بالتعاون مع وزارة الحكم المحلي.

الجدير ذكره، أن بلدية غزة عينت في يوليو الماضي الدكتور يحيى السراج رئيساً لها بنفس الآلية.