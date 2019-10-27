القيادي عليان يبارك انتصار القائد طارق قعدان على السجان

بارك د. جميل عليان مسؤول ملف الأسرى في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، للشعب الفلسطيني والحركة الوطنية الأسيرة وللقائد الوطني الكبير الشيخ طارق قعدان وعائلته انتصاره على السجان الإسرائيلي، بحصوله على قرار جوهري بتحديد سقف اعتقاله الإداري بأربعة أشهر، ليكون الإفراج عنه بتاريخ ٨ فبراير/ شباط المقبل.

وقال عليان في تصريح صحفي مكتوب وصلنا نسخة منه، :" إن هذا الانتصار الكبير الذي حققه الشيخ قعدان، كان ثمرة صبره وشجاعته وتحديه طوال 88 يوماً.

وأضاف، أن الأسرى هم العنوان الأكثر صلابة وشجاعة في مشروع المواجهة ضد العدو المحتل.

وأشار إلى أن هذه الملحمة البطولية للشيخ قعدان كانت مدعومة بإرادةٍ سياسية، ومساندة جماهيرية، وأيادٍ ضاغطة على الزناد، نصرةً لهذه المعركة.

وأكد على دعم الأسرى كافة، وخاصة الأسرى المضربين عن الطعام وعلى رأسهم الأسيرة هبة اللبدي في هذه المواجهة المباركة، والتي تفتح الطريق أمام إنجازات وانتصارات كثير لشعبنا لتشكل مجتمعةً بوابة الانتصار الكبير والنهائي.