كل ما تريد معرفته عن Threads.. تطبيق انستقرام الجديد للمراسلات

مراجعة: سائد حسونه

طرحت شركة Facebook المالكة لانستقرام Instagram تطبيق المراسلات الجديد Threads على أنظمة أندرويد Android وiOS، المصمم للاستخدام مع الأصدقاء المقربين فقط.

تطبيق Threads مرافق لانستقرام Instagram، وسيسمح لك بمشاركة سريعة للنصوص والصور ومقاطع الفيديو مع قائمة أصدقائك المقربين، ويتطلب التطبيق الجديد أيضا مشاركة مستمرة وسلبية لموقعك وحالتك وبيانات خاصة أخرى، ما يثير مخاوف متعلقة بالخصوصية ويدفع بعض الأشخاص إلى إعادة تنقيح قائمة أصدقائهم المقربين.

ويتكون تطبيق Threads من 3 عناصر أساسية، الأول هو الكاميرا وهي الشاشة الافتراضية التي تظهر عند فتح التطبيق، ويمكن من خلالها التقاط الصور والفيديوهات بدون أي "فلتر أو منقي"، كما تقدم الكاميرا اختصارات قابلة للتخصيص لأصدقائك المقربين، بمعنى أنك إذا استخدمت التطبيق في البداية لمراسلة شخصين أو ثلاثة أشخاص يمكنك وضع صور ملفاتهم الشخصية مباشرة أسفل شاشة الكاميرا، كل ما عليك القيام به هو التقاط صورتك، والنقر على صورهم، والتمرير للإرسال، ما يجعل التقاط وإرسال الصور سريعا بصورة ملحوظة.

ما العنصر الثاني في تطبيق Threads فهو صندوق الوارد، وتظهر فيه رسائلك المباشرة عبر أنستقرام Instagram، لكنها تقتصر على الأصدقاء المقربين فقط. ويعني ذلك أن صندوق الوارد في Threads سيكون أقصر صندوق وارد تستخدمه على الإطلاق.

وأخيرا.. يوجد في التطبيق شاشة الحالة status screen، والتي ربما تكون الجانب الأكثر إثارة للجدل في Threads. لكتابة حالة خاصة عن نشاطك الذي تقوم به في الوقت الحالي، عليك اختيار إيموجي أو رمز تعبيري وكتابة عدد قليل من الكلمات، أو الاختيار من بين عدد كبير من الحالات التي وضعها أنستقرام Instagram مسبقا، ثم يسألك أنستقرام عن وقت استمرار هذه الحالة، وعليك الاختيار ما بين من ساعة إلى 4 ساعات، كما أنه سيكون للمستخدم حرية اختيار الحالة التلقائية auto status من خلال تتبع إحداثيات تحديد المواقع GPS.

وسيبقي ذلك انستقرام Instagram على إطلاع بموعد وجودك في المنزل أو العمل على سبيل المثال، ومن ثم يقوم بتحديث الحالة تلقائيا. لكن يقول أنستقرام Instagram إنه لن يخزن موقعك الفعلي لكنه سيستخدم معلومات لخلق "سياق" مناسب للحالة، وبأي حال.. سيطلع على حالاتك الخاصة أصدقاؤك المقربون فقط.

تأتي قائمة الأصدقاء المقربين تتكون حتى تاريخ اليوم نت التطوير لخمسة من الأشخاص، كما يتضمن محادثات جماعية تتضمن أصدقاءك المقربين.

ويمثل تطبيق Threads أحدث جهود انستقرام Instagram لإنشاء منتج مراسلة مرافق للاستفادة من نجاح الرسائل المباشرة المتوافرة لديه بالفعل، بالإضافة إلى الحد من زخم سناب شات Snapchat الذي لا يزال الأكثر شعبية بين صغار السن جزئيا، بسبب خدمة الرسائل السريعة المعتمدة على الكاميرا.

التطبيق متوفر الآن على Android وiOS:

نسخة اندرويد:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.instagram.threadsapp&hl=en_US

نسخة اي او اس:

https://apps.apple.com/us/app/threads-from-instagram/id1473867767