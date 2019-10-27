22 شخصية جزائرية تتقدم لسباق الانتخابات الرئاسية

تقدمت 22 شخصية جزائرية للتنافس في الانتخابات الرئاسية، المقرر عقدها في 12 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

وأغلقت الجزائر، منتصف ليلة السبت، أبواب الترشح للانتخابات الرئاسية بعد هذا العدد من المرشحين. وحددت السلطة المستقلة للانتخابات منتصف ليلة السبت، موعدا لانتهاء الآجال القانونية، لإيداع ملفات الترشح إلى الانتخابات لديها، ورفضت أي تمديد للمهلة.

وبحسب قانون الانتخاب الجزائري، يتعين على الراغب في دخول سباق الرئاسة، تقديم ملف يضم إلى جانب الشروط التقليدية للترشح، 50 ألف توكيل من المواطنين لدى سلطة الانتخابات خلال 40 يوماً من صدور مرسوم دعوة الناخبين إلى الاقتراع.