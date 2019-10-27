الغواصة السادسة تثير خلافاً في أروقة حكومة الاحتلال

أثارت الصفقة العسكرية التي أبرمها رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بمفرده دون استشارة "الجيش" والقاضية بشراء ست غواصات من ألمانيا، حيث من المتوقع أن يتم التنازل عن الغواصة السادسة، والاستفادة من المبلغ المقدر بنصف مليار يورو لتعزيز قدرات القوات الإسرائيلية.

وبحسب وسائل إعلام عبرية، فتوقعت أن يطالب الجيش خلال مداولات ستجرى في المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية، التي من المقرر ان تعقد عقب تشكيل الحكومة الجديدة، بالتنازل عن الغواصة السادسة من صنع حوض بناء السفن الألماني "تيسنكروب".

وأوضحت الوسائل الإعلامية العبرية، أن هذه الغواصات قادرة على إطلاق صواريخ نووية ومتقدمة جداً، وبذلك يرتفع عدد الغواصات التي بحوزة البحرية الإسرائيلية الى 8 غواصات. حيث تمتلك "إسرائيل" ثلاث غواصات قديمة".

يشار إلى أن صفقة الغواصات تدور حولها الشبهات بالفساد على نتنياهو الذي قرر شرائها من دون استشارة الجيش، وأخفى قراره عن وزير الحرب في حينه، موشيه يعالون، بينما يستفيد من هذه الصفقة قريبه ومحاميه، دافيد شيمرون.