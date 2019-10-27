ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

6 Menu
  1. الرئيسية
  2. اسرائيليات
  3. عرض الخبر

الغواصة السادسة تثير خلافاً في أروقة حكومة الاحتلال

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 09:28 - 27 أكتوبر 2019
غواصة اسرائيلية غواصة اسرائيلية
الأكثر مشاهدة
جوال
مشاركة

أثارت الصفقة العسكرية التي أبرمها رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بمفرده دون استشارة "الجيش" والقاضية بشراء ست غواصات من ألمانيا، حيث من المتوقع أن يتم التنازل عن الغواصة السادسة، والاستفادة من المبلغ المقدر بنصف مليار يورو لتعزيز قدرات القوات الإسرائيلية.

وبحسب وسائل إعلام عبرية، فتوقعت أن يطالب الجيش خلال مداولات ستجرى في المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية، التي من المقرر ان تعقد عقب تشكيل الحكومة الجديدة، بالتنازل عن الغواصة السادسة من صنع حوض بناء السفن الألماني "تيسنكروب".

وأوضحت الوسائل الإعلامية العبرية، أن هذه الغواصات قادرة على إطلاق صواريخ نووية ومتقدمة جداً، وبذلك يرتفع عدد الغواصات التي بحوزة البحرية الإسرائيلية الى 8 غواصات. حيث تمتلك "إسرائيل" ثلاث غواصات قديمة".

يشار إلى أن صفقة الغواصات تدور حولها الشبهات بالفساد على نتنياهو الذي قرر شرائها من دون استشارة الجيش، وأخفى قراره عن وزير الحرب في حينه، موشيه يعالون، بينما يستفيد من هذه الصفقة قريبه ومحاميه، دافيد شيمرون.

الأكثر مشاهدة

متعلقات