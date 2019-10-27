عناوين الصحف السعودية اليومية

تناولت عناوين الصحف السعودية اليوم الأحد مواضيع هامة على المستوى المحلي والعربي والدولي.

وقد أبرزت الصحف السعودية اليومية أخبار هامة تركزت حول مقتل أبو بكر البغدادي واحتجاجات العراق، ومظاهرات لبنان، وإصلاحات محلية ومواضيع محلية أخرى.

وفيما يلي عناوين الصحف السعودية اليوم الأحد:

عكاظ

بيان مرتقب لترمب.. وأنباء عن مقتل البغدادي

«الحقيل» يسلّم إسكان «ربى جدة».. ويتفقد المشاريع السكنية ومخططات الأراضي

«العمل» لـ«عكاظ»: 15000 غرامة تغييب لجنة التعديات السلوكية في المنشآت

وزير الطاقة الأمريكي: المحادثات مع السعودية عن «النووي» تمضي قدما

السنيورة لـ «عكاظ» : نصر الله يتصرف كـ«مرشد» للبنان

امرأة متوفاة تنقذ 7 أحياء في 24 ساعة

مصادر لـ«عكاظ»: لا استثناء للأمراء والأميرات في البلاغات القضائية.. التواصل مباشرة

مستشار «الإسلامية»: تنفيذ عقوبات التكفير من خصوصيات ولي الأمر

جلسة جديدة للنظر في دعوى معاق ضد أمانة الطائف.. غدا

رئيس الوزراء العراقي يأمر باستخدام «كل الإجراءات الضرورية» لإنهاء الاحتجاجات

عكاظ تنشر تفاصيل ملاحق «اتفاق الرياض»

أنقرة توطن «داعش» و«القاعدة» مكان أكراد سورية

الشرق الأوسط

تجدد الاحتجاجات في العراق... وسقوط 6 قتلى

أردوغان يهدّد بـ «تطهير» شمال شرق سوريا من القوات الكردية

350 ألفاً احتشدوا في برشلونة دعماً للانفصال عن إسبانيا

مفوضية اللاجئين تفتتح مخيماً جديداً في كردستان العراق يستقبل أكراد سوريا

أنباء عن مقتل أبو بكر البغدادي بعملية أميركية في سوريا

العراق تلقى تأكيدات بمقتل البغدادي... وواشنطن لم تبلغ أنقرة بالعملية

تفاصيل العملية السرية لاستهداف زعيم «داعش»

إصابة نواز شريف بذبحة صدرية

حزب المحافظين يتقدّم على حزب العمال في استطلاع للرأي

سقوط جرحى في شمال لبنان بأول حادث إطلاق نار منذ بداية الاحتجاجات

مديرة «مسك للإعلام»: «الصحافة الآلية» تشكل فلك الإعلام الحديث

العثور على 20 مهاجراً على متن شاحنات في بلجيكا

المدينة

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