"سهم الصداقة" تدريب مشترك بين روسيا ومصر

تواصل قوات الدفاع الروسية مشاركتها في فعاليات التدريت المشترك مع مصر(سهم الصداقة -1) والذي تستضيفه مصر للمرة الأولى بين الجانبين.

وقالت مصادر عسكرية ان التدريب "سهم الصداقة " يشمل العديد من الأنشطة والفعاليات والتي تتضمن تبادل الخبرات التدريبية في مجال الدفاع الجوي في ظل تطور أسلحة الهجوم الجوي وأساليب مواجهتها والتدريب على تأمين المجال الجوي والدفاع عن الأهداف الحيوية.

ويشار الى ان تدريب "سهم الصداقة" يأتي في إطار دعم ركائز التعاون المشترك بين القوات المسلحة المصرية والروسية والذي يعكس عمق علاقات الشراكة والتعاون الإستراتيجى .