تفاصيل جديدة حول عملية قتل البغدادي وزوجاته

كشفت مصادر في وزارة الدفاع الأمريكية أن زوجتين من زوجات البغدادي قتلتا في العملية التي نفذتها القوات الخاصة الأمريكية والتي استهدفت أبو بكر البغدادي وأدت إلى مقتله.

وقال مسؤول رفيع في وزارة الدفاع الأمريكية مجلة "نيوزويك" الأمريكية، أن القوات الخاصة الأمريكية تعرضت لاطلاق نار خفيف عندما دخلت للموقع الذي يتحصن فيه البغدادي. زاعماً أن البغدادي فجر نفسه بحزام ناسف، بينما أفراد عائلته كانوا متواجدين في المكان.

وأضاف أن زوجتين من زوجات البغدادي فجرتا نفسيهما عقب البغدادي، بينما لم يصب أي من أطفالهم بأذى.

وكان البنتاغون قد أعلن صباح اليوم، عن مقتل البغدادي في عملية نفذها فريق "دلتا" التابع للقيادة المشتركة للعمليات الخاصة الأمريكية في محافظة إدلب السورية.