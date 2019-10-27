رابط الأسماء: بدء صرف المنحة القطرية 100 دولار لشهر 10

بدأت صباح اليوم الأحد، فروع البريد المنتشرة في جميع محافظات قطاع غزة، صرف الـ100 دولار ضمن المنحة القطرية لشهر 10.

وقد أعلن السفير القطري محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، إلى قطاع غزة، صرف 100 دولار ضمن المنحة القطرية.

وجرى تنشيط رابط فحص المنحة القطرية بمبلغ 100 دولار شهريًا، أمس من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة التنمية الاجتماعية في غزة.

يشار إلى أن اللجنة القطرية أنفقت المنحة القطرية 100 دولار للعائلات الفقيرة في غزة بتاريخ 26/9/2019، حيث تم إنفاق العملية من خلال فروع مكاتب البريد في قطاع غزة لحوالي خمسين ألف أسرة فقيرة.

وقد أكدت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن صرف المنحة القطرية للأسر الفقيرة سيكون اعتباراً من اليوم الأحد وحتى الخميس 31-10-2019 في جميع فروع مكاتب البريد منذ 8 صباحا حتى الساعة 2:30 عصرا، و أصحاب الوكالات يوم الأحد 3-11-2019 .

ودعت الوزارة، المواطنين للالتزام بالصرف للمستفيد شخصيا مصطحبا بطاقة الهوية، واصطحاب صورة عن الهوية الشخصية، كذلك التوقيع وكتابة رقم الجوال على سند الصرف عدد 2، والالتزام بمواعيد الصرف حسب الحروف الابجدية.

رابط فحص المنحة القطرية 100 دولار شهر 10 في غزة اضغط هنا

وتأتي هذه المساعدات كجزء من دفعة مالية قطرية تبلغ 30 مليون دولار شهريا، ضمن تفاهمات ترعاها مصر والأمم المتحدة، إضافة إلى قطر، لتعزيز تفاهمات التهدئة بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، التي تم التوصل لها العام الماضي.