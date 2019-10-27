بعد 20 عاماَ.. رحلات جوية بين "إسرائيل" والمغرب

استأنفت وكالة السفر الإسرائيلية، “Flying carpet”، تنظيم رحلات إلى المغرب، وهي حلات جوية قادمة من "إسرائيل" لاول مرة بعد 20 عاماً ، تبدأ تكلفتها بـ600 دولار أمريكي.

وبالتالي، سيتم إجراء خمس رحلات شهريًا من إسرائيل نحو الدار البيضاء ومراكش وطنجة ووجدة، قادمة من تل أبيب عبر شركة طيران إسرائيلية، اعتبارًا من مايو /أيار 2020.

وتتضمن إحدى الصيغ المقدمة للسائحين الإسرائيليين بسعر 1000 دولار أمريكي، في الرحلة المباشرة، تل أبيب-المغرب، التي تستغرق 7 ساعات بالإضافة إلى الإقامة في أحد الفنادق مع وجبة إفطار.

وتركت وكالة السفر الإسرائيلية هذه، (Flying carpet)، أنشطتها السياحية في المغرب بقرار من السلطات، وكان لها مكتب في الرباط، ونظمت العديد من الرحلات إلى مراكش.

وهذا لم يمنعها من استئناف أنشطتها في المغرب من خلال الرحلات الجوية غير المباشرة، والتي كانت من فرنسا وإسبانيا.

وزار ما يقرب من 80 ألف مواطن إسرائيلي المغرب في عام 2018، على الرغم من عدم وجود رحلات جوية مباشرة بين البلدين، وفقًا لدراسة نشرت في المجلة المغربية “La Vie Éco”.

المكتب الوطني للسياحة في المغرب، الذي ينظم حملات جذب السياح من جميع أنحاء العالم، ليس له أي نشاط في إسرائيل؛ لأن جميع الاتصالات مجمدة رسميًا، كما هو الحال في العالم العربي تقريبًا.

هذا وتتزايد العلاقات بين المغرب وإسرائيل، وفقًا لدراسة بحثية نشرها المعهد الإسرائيلي للسياسات الخارجية الإقليمية، والمعروف باللغة العبرية باسم “ميتفيم”، شهر يوليو/ تموز من العام الماضي.