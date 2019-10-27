صحيفة: الملك عبدالله كاد أن يطرد السفير "الإسرائيلي" من عمان

درس العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني طرد السفير الإسرائيلي من عمان ،رداً على إعلان رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ضم الأغوار للسيادة الإسرائيلية.

ونقلت القناة العبرية 13 عن مصدر مسؤول إسرائيلي وصفته برفيع المستوى، أن الملك عبدالله قرر بعد جلسة مشاورات أجراها تصريحات نتنياهو المفاجئة، لتفويت الفرصة على تحقيق نتانياهو مكاسب سياسية عشية الانتخابات جراء طرد السفير الإسرائيلي من عمان.

يشار إلى أن نتنياهو وبشكل مفاجئ، أعلن أنه سيضم الاغوار في حال فوزه بالانتخابات، في محاولة منه لكسب تأييد الشارع الإسرائيلي بعد تدهور وضعه في استطلاعات الرأي التي سبقت الانتخابات.