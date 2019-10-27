بسمة للثقافة والفنون تنهي ١٠ أسابيع من البرنامج التدريبي الأول

أعلنت جمعية بسمة للثقافة والفنون اليوم الأحد، عن انتهاء المرحلة الأولى من تدريب 90 طالباً متدرباً من محبي وهواة المسرح المجتمعي من مختلف جامعات قطاع غزة والذي بدأ في 17 أغسطس 2019 .

وقد تمت كتابة 9 سكتشات من قبل المتدربين، فريق كتابة النصوص، واختيار وترفيع عدد من الممثلين المتدربين الطلبة ضمن المرحلة الثانية لتنفيذ عدد 9 سكتشات موزعة على ثلاث مناطق جغرافية ( الشمال، الوسطى وغزة، الجنوب).

ومن المتوقع، أن يتم عرضها ضمن مهرجان خاص الشهر القادم ومن خلال لجنة تحكيم سيتم اختيار عدد 8 متدربين من الفائزين لإنجاز المرحلة الثالثة .. انتاج مسرحية عالمية وعرضها في جميع مناطق قطاع غزة بالتعاون مع جامعة فلسطين.

يأتي هذا الإنجاز للطلبة المشاركين بعد إتمامهم 126 ساعة تدريبة لعدد ثلاث مجموعات ضمن البرنامج التدريبي حول المسرح المجتمعي والحوار والذي استمر لمدة 10 أسابيع.

وتنفذ هذه الأنشطة يأتي ضمن مشروع "تمكين شباب قطاع غزة من خلال المسرح" والذي تنفذه جمعيه بسمة للثقافة والفنون بتمويل من الصندوق الدولي للتنوع الثقافي (IFCD) وبدعم من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (UNESCO).