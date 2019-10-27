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حالة الطرق صباح اليوم الأحد

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 08:35 - 27 أكتوبر 2019
حالة الطرق اليوم حالة الطرق اليوم
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شهدت محافظات قطاع غزة، حركة مرورية نشطة منذ صباح اليوم الأحد، على المفترقات والشوارع الرئيسية.

ونوهت الإدارة العامة لشرطة المرور، في تقرير حول حالة الطرق اليوم إلى وجود سوق الشيخ زايد شمال غزة وسوق المغازي في محافظة الوسطى وسوق عبسان الجديدة في خانيونس، مطالبةً من قائدي المركبات الالتزام بالسرعات المحددة على الطرق وترك مسافة آمان و كافية.

وبينت الإدارة العامة للشرطة، أن الحركة في الطرق الخارجية خاصة شارعي الرشيد الساحلي وصلاح الدين منسابة بشكل اعتيادي، لافتةً إلى أن عدم الالتزام بالسرعة المسموح بها تعرض حياتك و الأخرين للخطر.

ونبهت، أنه في حال وقوع الحوادث بادر بتحريك سيارتك لأقرب موقف ضماناً لإنسيابية الحركة المرورية ، علماً بأنه يمكنك التواصل مع العمليات المركزية.

وقد أوضحت الإدارة أنه سجل لدى دائرة حوادث الطرق خلال 24 ساعة الماضية حادث واحد نتج عنه إصابة واحدة فقط بالإضافة إلى الأضرار المادية التي لحقت بالمركبات ومكونات الطريق.

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