تفاصيل مقتل "البغدادي" وتغريدة ترامب الغامضة

أعلنت وزارة الدفاع الامريكية “البنتاغون” صباح اليوم الاحد ، عن مقتل أبو بكر البغدادي، زعيم “تنظيم الدولة الإسلامية” (داعش) الإرهابي ، بعد تغريدة غامضة على حساب الرئيس دونالد ترامب بموقع تويتر: بأن “شيء كبير للغاية حدث للتو”، دون تفاصيل إضافية ..

وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون” قالت انها استهدفت ابوبكر البغدادي بغارة جوية، شمال غرب سوريا، السبت ، مقتل أبو بكر البغدادي، زعيم “تنظيم الدولة الإسلامية”.

ووفقا للمصدر، الذي نقلت شبكة سي إن إن تصريحاته، فإن وكالة الاستخبارات الأمريكية ساعدت في تحديد مكان البغدادي.

البيت الأبيض اعلن أن الرئيس دونالد ترامب بصدد الإدلاء بـ”إعلان كبير”، الأحد، بحسب الشبكة ذاتها.

تغريدة ترامب اثارت الفضول لدى الإعلام الأمريكي والعالمي، بعد تداول أنباء عن استهداف البغدادي بغارة أمريكية بمحافظة إدلب السورية.

مجلة “نيوزويك” الأمريكية نقلت عن مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون” قوله إن الرئيس ترامب صادق الأسبوع الماضي على عملية سرية للغاية تستهدف زعيم تنظيم “داعش” أبو بكر البغدادي.

وأضاف المسؤول أنهم يعتقدون أن العملية، التي نفذت في محافظة إدلب السورية، أسفرت عن مقتل البغدادي، إلا أن العمل جار على التأكد من دقة الوضع.

وبحسب المجلة، فقد أبلغ مسؤولون عسكريون البيت الأبيض بأنهم على يقين تام من مقتل البغدادي.

ووفقا للمصدر، الذي نقلت شبكة سي إن إن تصريحاته، فإن وكالة الاستخبارات الأمريكية ساعدت في تحديد مكان البغدادي.

البيت الأبيض اعلن أن الرئيس دونالد ترامب بصدد الإدلاء بـ”إعلان كبير”، الأحد، بحسب الشبكة ذاتها.

تغريدة ترامب اثارت الفضول لدى الإعلام الأمريكي والعالمي، بعد تداول أنباء عن استهداف البغدادي بغارة أمريكية بمحافظة إدلب السورية.

مجلة “نيوزويك” الأمريكية نقلت عن مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون” قوله إن الرئيس ترامب صادق الأسبوع الماضي على عملية سرية للغاية تستهدف زعيم تنظيم “داعش” أبو بكر البغدادي.

وأضاف المسؤول أنهم يعتقدون أن العملية، التي نفذت في محافظة إدلب السورية، أسفرت عن مقتل البغدادي، إلا أن العمل جار على التأكد من دقة الوضع.

وبحسب المجلة، فقد أبلغ مسؤولون عسكريون البيت الأبيض بأنهم على يقين تام من مقتل البغدادي.