حالة الطقس اليوم: أجواء باردة وزخات من الأمطار

من المتوقع أن يكون حالة الطقس اليوم الأحد، بارداً نسبياً في المناطق الجبلية ومعتدلاً في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر درجات الحرارة لتبقى أقل من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية.

وقد حذرت الأرصاد الجوية، المواطنين من خطر تشكل السيول والفيضانات في الأودية والمناطق المنخفضة، ومن شدة سرعة الرياح، وخطر الانزلاق على الطرقات، وتدني مدى الرؤية الافقية .

ووفقاً للأرصاد الجوية فتسقط بإذن الله زخات من الأمطار فوق معظم المناطق قد تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج .

وهذه الليلة يكون الجو باردا خاصة في المناطق الجبلية، وتسقط بإذن الله زخات من الأمطار فوق معظم المناطق، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وغدا الاثنين توقعت الدائرة بأن يكون الجو باردا نسبياً الى بارد في المناطق الجبلية ومعتدلاً في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، وتبقى فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وبعد غد الثلاثاء يكون الجو باردا نسبياً إلى بارد في المناطق الجبلية ومعتدلاً في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

ويوم الأربعاء المقبل يكون الجو باردا نسبياً في المناطق الجبلية ومعتدلاً في بقية المناط ، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.