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ناصر اللحام يكشف عن تهديدات إسرائيلية موجهة للسلطة على خلفية مقاطعة استيراد البقر

  • فلسطين اليوم - بيت لحم
  • 22:44 - 26 أكتوبر 2019
الصحفي ناصر اللحام الصحفي ناصر اللحام
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كشف الإعلامي الفلسطيني ناصر اللحام النقاب عن تعرض السلطة لتهديدات اسرائيلية كبيرة على خلفية مقاطعة الحكومة الفلسطينية الاستيراد من الاحتلال، ضمن سياسة الانفكاك.

وقال ناصر اللحام: الحكومة الفلسطينية برئاسة محمد اشتية امام اختبار كبير، ومطلوب منها الصمود أمام التهديدات الإسرائيلية على خلفية قرار وقف الاستيراد من الجانب الإسرائيلي، مشيراً إلى أن الحالة الفلسطينية تتطلب استراتيجية موحدة وواضحة مضادة لأي خطوة إسرائيلية.

واشار اللحام أن قرار المقاطعة الذي اتخذته الحكومة الفلسطينية بشان وقف الاستيراد مع الجانب الإسرائيلي شكل صفعة قوية للاحتلال.

وكانت الحكومة الفلسطينية اعلنت وقف الاستيراد من الجانب الإسرائيلي، الأمر الذي دفع الاحتلال الإسرائيلي لتلويح بعقوبات جديدة لثني السلطة عن قراراها.

 

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