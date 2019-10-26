وزيرة الصحة مي كيلة تصدر تعميماً مهماً

دعت وزيرة الصحة الفلسطينية أي مريض فلسطيني يرفض مستشفى المطلع استقباله بضرورة مراجعة دائرة التحويلات، لتحويله إلى المشافي الفلسطينية سواء الحكومية أو الخاصة، وذلك على خلفية ازمة الديون المتراكمة على الحكومة.

وأوضحت الوزيرة مي كيله أن الحكومة تعمل على جدولة الديون وفق مواردها المتاحة، لإنهاء ملف المديونية لمشفى المطلع، مشيرةً إلى انه على الرغم من الازمات الاقتصادية التي تتعرض لها الحكومة إلا أنها تولي اهمية خاصة لمستشفيات القدس.

وأشارت الوزيرة إلى أن الحكومة تعمل على توفير مقطوع بشكل شهري من فاتورة التحويلات الطبية للمستشفيات المقدسية ومن بينها مستشفى المطلع، وذلك للحفاظ على تلك المؤسسات الخدمية من الانهيار، لاسيما أن تلك المشافي قلب المدينة المقدسة التي تعاني من ظلم الاحتلال ومخططاته.