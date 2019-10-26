وزير الزراعة يعلق على الاسعار وكمية العجول بعد وقف استيرادها من الاحتلال

أعلن وزير الزراعة الفلسطينية رياض عطاري عدم وجود أي نقص في العجول في السوق الفلسطينية، مشيراً إلى ان اسعار العجول والابقار لم تتغير بعد مقاطعة استيراد العجول من الجانب الإسرائيلي.

وأوضح عطاري وجود وفرة من العجول والابقار في المزارع الفلسطينية في الضفة المحتلة وقطاع غزة، مشيراً إلى أن العجول داخل الحظائر بلغت نحو 12000 عجل عشية اتخاذ قرار مقاطعة الاحتلال وهو ما يكفي للاستهلاك المحلي لمدة 3 أشهر.

ويستهلك الفلسطينيون من العجول -وفقاً لدراسة اجرتها وزارة الزراعة- ما يقارب 35 ألف طن، ويستورد منها القطاع الخاص الفلسطيني بشكل مباشر 12 ألف طن لحوم مجمدة، وتنتج مزارع تربية العجول المحلية ما يقارب 20 الف عجل سنويا.

واشار الوزير أن وزارته تراقب اعداد واسعار العجول في فلسطين، مشدداً على ان الوزارة لن تقبل اطلاقاً باحتكار أي جهة لأي من الاصناف الاستهلاكية.

وكانت السلطة الفلسطينية قررت وقف استيراد العجول من الاحتلال الإسرائيلي، كخطوة وصفتها بالانعتاق من الاحتلال الإسرائيلي، الأمر الذي دفع اسرائيل للتهديد بإجراءات عقابية حال لم تستأنف السلطة استيراد العجول.